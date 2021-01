Министр иностранных дел Ирана посещает Тбилиси

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 28 января с официальным визитом прибыл в Тбилиси, где встретился с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария, а также поговорил по телефону со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили проинформировала министра иностранных дел Ирана о сложной ситуации в оккупированной Россией Абхазии и Цхинвальском регионе.

На встрече президент Зурабишвили также подчеркнула важность стабильности в регионе, включая Грузию, и обозначила «важные новые возможности» с экономической точки зрения.

По сообщению иранской стороны, на встрече Мохаммад Джавад Зариф обратил внимание на проблемы, которые возникают у граждан Ирана, проживающих в Грузии, и водителей грузовиков, и призвал правительство Грузии решить их.

В то же время иранский дипломат подчеркнул возможность расширения регионального сотрудничества «на благо всех сторон» после конфликта в Нагорном Карабахе.

Министра иностранных дел Ирана также приняли премьер-министр Грузии Георгий Гахария и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, а также укрепление транзитных и транспортных коммуникаций.

Что касается региональных событий, на встрече обсуждалась роль Грузии в обеспечении экономического развития региона, а также стабильности в регионе.

По сообщению иранской стороны, Мохаммад Джавад Зариф призвал премьер-министра Гахария обратить внимание на «ряд проблем в двусторонних торговых отношениях и ограничения на транзитную и транспортную деятельность».

«Министр иностранных дел Зариф поблагодарил правительство Грузии за освобождение в течение последних нескольких месяцев нескольких иранских заключенных, которые будут отбывать наказание дома, и призвал Тбилиси работать над делами других заключенных», – добавило иранское министерство.

Иранский дипломат также поговорил по телефону со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, с которым он не смог встретиться из-за того, что последнему недавно диагностировали Ковид-19 и находится в самоизоляции.

Министр иностранных дел Ирана начал свое региональное турне 25 января и уже встретился с высокопоставленными официальными лицами в Баку, Москве и Ереване. 29 января он отправится из Грузии в Турцию.

