СМИ: Житель оккупированного Цхинвали Малхаз Ванишвили пытался совершить суицид

По сообщениям СМИ, житель оккупированного Цхинвальского региона Малхаз Ванишвили, который в декабре 2020 года получил т.н. «гражданство» Цхинвали, 19 января пытался покончить жизнь самоубийством.

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, вчера Ванишвили был доставлен в Цхинвальскую больницу, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает. По данным ведомства, в связи с произошедшим грузинская сторона активировала «горячую линию» МНЕС и находится в постоянном контакте с оккупационным режимом.

Малхаз Ванишвили (Куртаев) – внук Даты Ванишвили, жителя села Хурвалети, дом которого в 2013 году оказался за колючей проволокой вдоль оккупационной линии.

Как сообщает Радио Свобода, Малхаз Ванишвили имел двойное российско-грузинское гражданство и проживал в основном со своим дедом, но перешел в неоккупированную часть Хурвалети после того, как женился на этнической грузинке и из-за давления со стороны российских «пограничников».

Последний раз Ванишвили перешел в оккупированный регион со своей женой, беременной на восьмом месяце Татией Адикашвили в начале декабря прошлого года, где пара была помещена в карантинную зону. 17 декабря стало известно, что оккупационный режим выдворил Татию Адикашвили из региона и передал ее центральным властям Грузии. Тогда заместитель руководителя Аналитической службы СГБ Ираклий Антадзе сказал, что сам Ванишвили получил т.н. «гражданство» Цхинвали и оставался на оккупированной территории. По сообщению СМИ, власти Цхинвали отказали Татии Адикашвили в предоставлении «гражданстве».

В то время Татиа Адикашвили заявила представителям СМИ, что они перешли на оккупированную территорию, чтобы навестить старого дедушку Малхаза Ванишвили, а родственники заявляли, что семья решила перейти по ту сторону линии оккупации из-за сложных социально-экономических условий.

В интервью Радио Свобода члены семьи Ванишвили говорили, что он не смог привыкнуть с разлукой с супругой и, вероятно, поэтому пытался покончить жизнь самоубийством. Местные жители считают пару «жертвами оккупации» и просят власти оказать им помощь.

Грузинско-осетинское село Хурвалети расположено в Горийском муниципалитете и контролируетя центральной властью Грузии. С трех сторон село граничит с оккупированным Цхинвальским регионом. В последнее время это село сильно пострадало от процесса т.н. «бордеризации». По данным Аппарата народного защитника Грузии, после войны 2008 года на оккупированной Россией территории оказались около 36 гектаров сельскохозяйственных земель села, а также кладбище и дома нескольких семей.

