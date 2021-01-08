Еврокомиссию призывают поддержать доступ стран Восточного партнерства к вакцине против Ковид-19

В письме верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелле Кириакидес и комиссару ЕС по вопросам политики соседства и расширению Оливеру Вархей министры иностранных дел 13 государств членов ЕС призвали оказать помощь странам Восточного партнерства в получении доступа к вакцине против Ковид-19.

Письмо, отправленное 6 января, инициатором которого был министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, также подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Министры иностранных дел призвали Еврокомиссию в поддержку Восточных партнеров разработать механизм поддержки, аналогичный тому, который был разработан для западно-балканских стран.

«Мы считаем, что наши границы не будут безопасными, если мы не окажем поддержку нашим непосредственным соседям. Наши восточные партнеры неоднократно обращались к Европейскому союзу за поддержкой в ​​связи с Ковидом и просили предоставить им доступ к вакцине», — говорится в письме.

«В контексте предстоящего саммита Восточного партнерства нам необходимо озвучить сильное и скоординированное послание о стратегической ценности Восточного партнерства», — заявили министры, добавив, что одним из важных элементов такого послания будет помощь Восточным партнерам в получении доступа к вакцинам.

Huge thank you to 13 European FMs for their letter regarding distributing #COVID19 vaccines to #EaP countries by upcoming spring, which is yet another confirmation of staunch support & solidarity of #EU. https://t.co/JesqOuEaG4 — David Zalkaliani (@DZalkaliani) January 7, 2021

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил своих коллег из Европейского Союза и подчеркнул, что письмо является «еще одним свидетельством твердой поддержки и лояльности Евросоюза».

Восточное партнерство ЕС было учреждено на Пражском саммите в 2009 году и объединяет шесть стран, включая Грузию, Украину, Молдову, Азербайджан, Армению и Беларусь.

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