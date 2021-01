Новогоднее поздравление Президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым 2021 годом.

«Civil.ge» предлагает перевод с грузинского языка на русский полного текста новогоднего поздравления президента (перевод Civil.ge):

«Прощаемся с 2020 годом! Этот год оказался крайне тяжелым для мира, для нашей страны, для нашего населения. Хочу выразить соболезнования всем, кто потерял члена семьи, родственника или друга в этот тяжелый период.

Пандемия изменила мир — потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас — вселила в нас страх.

Наряду с негативом, пандемия показала нам, что спасение возможно достичь только благодаря солидарности, взаимному доверию и заботе друг о друге; Профессионализм и ответственность — единственный способ победить болезнь! Главное — не поддаваться отчаянию, поскольку за всем плохим следует хорошее.

В первую очередь, это касается сферы здравоохранения. Его представители — эпидемиологи, врачи, медсестры, работники «скорой помощи» — стояли на передовой, непосредственно на себя принимая все удары и потери. Среди них тоже есть большие потерли. Однако в то же время мы обнаружили, что у нас есть профессионалы мирового уровня, и наша система здравоохранения выдержала то, с чем не справились страны более сильные, чем мы.

Мы этого не ожидали и были удивлены. Тем самым мы заслужили высокую оценку во всем мире, что привело к масштабной международной финансовой поддержке.

В процессе борьбы с пандемией огромная нагрузка и ответственность были возложены на нашу полицию и Силы обороны. И здесь мы можем гордиться тем, насколько самоотверженно и эффективно они справлялись с этими трудными и необычными ситуациями.

Мировой карантин нанес серьезный удар по нашей экономике, особенно по туристическому сектору. Однако популяризация внутреннего туризма позволила многим семьям заново открыть для себя Грузию. У многих появилось желание вернуться в село. Благодаря этому нам – все мы вместе смогли помочь одну из наиболее сильно пострадавших сфер нашей экономики.

В сфере образования — с одной стороны, дистанционное обучение и угнетающая потеря контакта друг с другом оказались трудными для молодых людей, хотя не был объявлен академический год, а Единые национальные экзамены прошли беспрепятственно. Несмотря ни на что, мы смогли здесь сделать то, что было бы сложно представить даже для стран намного более сильных, чем мы — открылся Кутаисский международный университет.

Пандемия оказала серьезное влияние на культуру. Несмотря на дистанционные форматы, эта сфера практически заморожена, потому что культуре трудно выжить без публики. На этом фоне очень горжусь тем, что мы полноценно провели Государственные конкурсы на Национальную премию и Премию Важа-Пшавела. Мы созвали комиссии, получили научные работы и литературные произведения мирового уровня и объявили победителей.

Церемония награждения в связи с пандемией еще не состоялась, но я хочу познакомить вас с определенными лауреатами в канун Нового года и вместе поздравить их с этим большим успехом, который принесет стране известность.

Государственная премия имени Важа-Пшавела в области литературы и поэзии была присуждена поэту и переводчику Давиду Цередиани. Мне жаль, что он не получил этого важного признания при жизни. Победителями Национальной премии в области химии и биологии стали Георгий Квеситадзе, Гия Хатисашвили и Тинатин Садунишвили за совместную работу. В области физики — Александр Шенгелия.

Единственная сфера, где пандемия не смогла замедлить активность — это политика! У нас был сложный политический год, но и здесь мы справились, приняли конституционные изменения, новый Избирательный кодекс. Мы провели выборы, которые международное сообщество охарактеризовало, как справедливые и конкурентные. Парламент состоялся.

Пандемия не смогла изменить одно – оккупацию и нашу боль. Сегодня она еще больше усугубила и без того ужасное положение людей, проживающих на наших оккупированных территориях, но он показала нам, насколько необходимо искать пути солидарности и взаимопомощи в будущем, то есть способ преодоления оккупации.

Главное достижение состоит в том, что, несмотря на тяжелые условия, оккупацию и серьезные региональные конфликты, эта небольшая страна смогла сохранить стабильность, устойчивость, уверенность в своих силах и неоднократно показала другим, что она не сдается так легко.

Наверное, нас ждет тяжелая зима и проблемы на этом не закончатся. Но мы уже знаем, что мы пойдем этот путь. Мы также знаем, что нам потребуется на этом пути — взаимное доверие, забота, солидарность и единство! Мы должны преодолеть отчуждение, должны отказаться от ненависти и противостояния! 2021 год должен стать годом доверия!

Поздравляю с Новым годом всех в стране и за ее пределами, желаю Вам здоровья, бодрости, успехов и единодушия!».

