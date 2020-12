Грузия в Антикоррупционном индексе государственной обороны «Международной прозрачности»

«Международная прозрачность – оборона и безопасность», которая является частью глобального движения «Международной прозрачности», 9 декабря опубликовала резултаты исследования «Антикоррупционного индекса государственной обороны» за 2020 г. Документ охватывает страны Центральной и Восточной Европы, включая Грузию, и оценивает качество и эффективность управления обороной в 15 странах региона.

У Грузии 60 баллов в рейтинге, где 100 баллов указывают на самый низкий уровень коррупции, а 0 баллов — самый высокий показатель, что помещает страну в «категорию коррупции умеренного риска» в сфере обороны.

Согласно документу, оборонный сектор Грузии в целом подвергается довольно высоким стандартам контроля и прозрачности, включая доступ к информации, хотя «риски коррупции сохраняются, а степень парламентского надзора остается низкой, при этом большинство законопроектов принимается без поправок или только с техническими изменениями».

Согласно докладу, Комитет по обороне Парламента Грузии и другие надзорные органы, по сравнению с другими исследованными странами, имеют большее влияние на «формирование оборонной политики», и более эффективно осуществляют подотчетность исполнительной власти перед ними.

Оценка также выявила несколько проблемных компонентов, которые делают систему обороны страны уязвимой для коррупции. К ним относятся: слабость антикоррупционных механизмов и парламентского надзора, использование непрозрачных процедур государственных закупок, недостаточная защита осведомителей и недостаточная прозрачность бюджета.

Согласно документу, непрозрачные процедуры государственных закупок создают риск коррупции, поскольку Министерство обороны потратило только 25% своего бюджета на закупки в 2015-2017 годах через открытые и конкурентные процедуры закупок.

Согласно документу, несмотря на наличие внутренних механизмов раскрытия информации в системе обороны, на осведомителей, сотрудников Министерства обороны, не распространяются гарантии защиты, предусмотренные законом.

В докладе также говорится, что последовательное выполнение рекомендаций Министерством обороны «по-прежнему остается проблемой».

Для сравнения, два соседа Грузии, Армения и Азербайджан, подпадают под категории «высокого риска» и «критического риска» коррупции в сфере обороны.

