Президент Парламентской ассамблеи НАТО о парламентских выборах в Грузии

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Аттила Мештерхази 6 ноября опубликовал заявление о парламентских выборах в Грузии, в котором выразил обеспокоенность «информацией по важным вопросам, связанным с кампанией и исполнением избирательного законодательства в день выборов».

По его словам, эти недостатки повлияли на доверие общества к процессу, и призвал власти Грузии «строго, прозрачно и справедливо» расследовать предполагаемые нарушения.

Он также откликнулся на оценки международных наблюдателей, которые назвали выборы конкурентными, отметив, что фундаментальные свободы были соблюдены во время кампании и в день выборов.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО призвал власти и политические партии обеспечить, чтобы запугивание избирателей и другая негативная практика, которые имели место во время первого тура, не повторились во втором туре 21 ноября.

«Я призываю все политические субъекты действовать ответственно и сдержанно в ближайшие недели. Я также призываю их как можно скорее возобновить диалог, чтобы все разногласия могли быть урегулированы мирным и демократическим путем», — добавил он.

