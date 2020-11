Основные победители и проигравшие на выборах 31 октября

По результатам парламентских выборов 31 октября Грузинская мечта лидирует с 48,21%. Это первый случай с момента провозглашения восстановления независимости в 1991 году, когда грузинский народ в третий раз подряд доверил бразды правления одной и той же партии. Второе место занял избирательный блок «Сила в единстве», под руководством Единого национального движения, набравшим 27,13% голосов. Практически все основные оппозиционные партии не признают результатов. Оппозиционные группы заявляют, что результаты были сфальсифицированы разными методами — будь то подкуп голосов, давление избирателей или переписывание итоговых протоколов.

Несмотря на такое масштабное недоверие к результатам, предварительные данные уже позволяют говорить об основных победителях и проигравших на парламентских выборах 2020 года.

«Грузинская мечта»

На выборах 31 октября «Грузинская мечта» получила 928 835 голосов. Это, с одной стороны, заметный рост по сравнению с парламентскими выборами 2016 года, где правящая партия получила 856 638 голосов (48,68%), хотя значительно отстает от результата партии на парламентских выборах 2012 года — 1 184 612 голосов (54,97%).

На президентских выборах 2018 года у правящей партии не было своего кандидата, но она поддержала номинально независимого кандидата Саломе Зурабишвили. Зурабишвили не смогла победить в первом туре и ненамного опередила занявшего второе место кандидата от «Национального движения». Во втором туре «Грузинская мечта» приложила неизмеримые усилия, чтобы поддержать Зурабишвили — вместо кандидата в президенты на предвыборных плакатах появилось изображение учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, и Зурабишвили получила 1 147 701 голос (59,52%).

«Единое национальное движение»

По результатам ЦИК, избирательный блок во главе с Единым национальным движением занял второе место с 522 127 голосами (27,13%). Это значительный прогресс по сравнению с парламентскими выборами 2016 года, на которых партия получила 477 053 голоса (27,11%). На парламентских выборах 2012 года тогда еще правящее Национальное движение все же сумело набрать 873 233 голоса (40,34%), но уступило тогда первое место «Грузинской мечте».

На президентских выборах 2018 года кандидат от Единого национального движения Григол Вашадзе набрал в первом туре 601 224 голосов (37,74%), чем немного отстал от поддерживаемой «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили.

«Европейская Грузия»

«Европейская Грузия» была основана в январе 2017 года частью лидеров «Национального движения», покинувшими партию. Можно сказать, что эта партия — главный проигравший на парламентских выборах 2020 года. По сравнению с результатами муниципальных выборов 2017 года, на которых партия собрала 156 232 голоса (10,4%), на парламентских выборах 2020 года этот результат был значительно снижен до 72 790 голосов (3,78%).

«Европейская Грузия» также получила тяжелый удар в Тбилиси, где заняла 6-е место среди оппозиционных партий с 17 309 голосами. Для сравнения, на местных выборах 2017 года партия показала третий лучший результат в столице — 35 586 голосов (9,18%).

«Стратегия Агмашенебели» / «Новая Грузия»

Платформа «Стратегия Агмашенебели», возглавляемая «Новой Грузией» Георгия Вашадзе, получила на парламентских выборах 31 октября 60 634 голоса (3,15%), что втрое больше, чем по результатам «Новой Грузии» на местных выборах 2017 года — 18 426 голосов (1,23%). Несмотря на то, что основные успехи партии связаны с регионами, поддержка команды Вашадзе значительно усилилась в Тбилиси: партия получила 13 350 голосов на местных выборах 2017 года и 21 671 голос на парламентских выборах в этом году.

«Альянс патриотов»

«Альянс патриотов», отличающийся пророссийскими симпатиями, вошел в Парламент 2016 года с 88 097 голосами (5,01%). На парламентских выборах 31 октября 2020 года партия потерпела серьезный регресс и получила 60 519 голосов (3,14%). Снижение поддержки еще более очевидно по сравнению с результатами местных выборов 2017 года, на которых партия набрала 98 530 голосов.

«Гирчи»

Либертарианская партия «Гирчи», основанная в 2015 году, участвовала в парламентских выборах 2016 года в рамках проекта известного оперного певца Пааты Бурчуладзе – «Государство ради народа». Тогда силы, объединившиеся вокруг Бурчуладзе, получили 60 681 голос (3,45%). На президентских выборах 2018 года лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе набрал 36 034 голоса (2,26%), тогда как выборы 2020 года стали для партии гораздо более успешными, так как партия набрала 55 625 голосов (2,89%). И что самое главное, что в Тбилиси «Гирчи» неожиданно занял третье место с 34 899 голосами, опередив все другие оппозиционные партии в столице, кроме Единого национального движения.

«Элисашвили — Граждане»

Основанная Александром (Алеко) Элисашвили в 2020 году партия «Граждане» на парламентских выборах 31 октября набрала 25 535 голосов (1,33%). Этот результат сильно отстает от сенсации, которую продемонстрировал Элисашвили на выборах мэра Тбилиси в 2017 году. Тогда Элисашвили получил 69 803 голоса (17,48%) в независимой гонке, обойдя кандидата в мэры от ЕНД Заала Удумашвили и уступив лишь кандидату Грузинской мечты Кахе Каладзе.

Лейбористская партия

Лейбористская партия, одна из старейших партий, получила 55 208 голосов (3,14%) на парламентских выборах 2016 года — намного больше, чем 31 октября 2020 года, когда партия немного превысила порог в 1%, набрав 19 283 голоса. На президентских выборах 2018 года лидер партии Шалва Нателашвили занял четвертое место с 59 561 голосом, улучшив результат президентских выборов 2013 года — 46 984 голоса.

Единая Грузия — Демократическое движение

С 16 322 голосами, или 0,85% от общего числа голосов, партия бывшего спикера Парламента Нино Бурджанадзе показала один из худших результатов за последние годы. На парламентских выборах 2016 года партия получила 62 166 голосов (3,53%), а на президентских выборах 2013 года Нино Бурджанадзе заняла третье место с 166 061 голосом (10,19%).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)