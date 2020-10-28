Заявление президента Грузии об абхазском языке вызвало критику со стороны Сухуми
За заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня абхазского языка 27 октября последовала критика со стороны «Министерства иностранных дел» оккупированной Абхазии, которое обвинило власти Грузии в политизации вопроса абхазского языка.
Администрация президента издала грузинско-абхазскую версию Конституции Грузии. Президент Грузии отметила, что она, как президент Грузии и гарант Конституции, несет ответственность за защиту абхазского языка.
Отметив, что «абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения», президент Грузии сказала: «я и наша ответственность не только перед абхазским народом, сохранение и развитие абхазского языка и культуры также является обязанностью перед нашим общим прошлым, культурой, идентичностью, поскольку уникальность и богатство грузинской культуры стоит на именно на нашем языковом многообразии».
В ответном заявлении «Министерство иностранных дел» оккупированного региона отметило, что «трудности связанные с сохранением и развитием абхазского языка, спровоцированы многолетней политикой грузинского руководства по уничтожению любых признаков самобытности абхазского народа, его культурных и традиционных ценностей».
«Президент Грузии видимо не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка, при всех существующих сложностях, лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса», — заявили в «МИД» Абхазии.
Согласно Конституции Грузии, «государственным языком Грузии является грузинский, а в Автономной Республике Абхазия — также и абхазский».
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