Валерий Аршба: Абхазия должна присоединиться к союзу России и Беларуси

«Вице-президент» оккупированной Абхазии в 1995-2005 гг. Валерий Аршба заявил 21 октября, что оккупированный регион должен остановить свой выбор на присоединение к союзному государству России и Беларуси.

«Элите Абхазии совместно со своим народом необходимо принять судьбоносное решение и, не теряя своего суверенитета, готовиться к вхождению в уже существующее союзное государство России и Белоруссии», — сказал Аршба в статье, опубликованной в газете «Республика Абхазия».

«Иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и Абхазского государства», — добавил он.

В статье Аршба подверг критике администрацию действующего «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания за то, что она думает о «о возможном политическом и экономическом сотрудничестве с враждебно настроенным соседом — Грузией». По словам Аршба, это очень «опасный и разрушительный» шаг для оккупированной Абхазии.

«Такие силы могут нанести народу и государственности Абхазии непоправимый ущерб», — добавил он.

