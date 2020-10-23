Валерий Аршба, Фото: presidentofabkhazia.org
Новости

Валерий Аршба: Абхазия должна присоединиться к союзу России и Беларуси

23/10/2020 - 14:55
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«Вице-президент» оккупированной Абхазии в 1995-2005 гг. Валерий Аршба заявил 21 октября, что оккупированный регион должен остановить свой выбор на присоединение к союзному государству России и Беларуси.

«Элите Абхазии совместно со своим народом необходимо принять судьбоносное решение и, не теряя своего суверенитета, готовиться к вхождению в уже существующее союзное государство России и Белоруссии», — сказал Аршба в статье, опубликованной в газете «Республика Абхазия».

«Иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и Абхазского государства», — добавил он.

В статье Аршба подверг критике администрацию действующего «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания за то, что она думает о «о возможном политическом и экономическом сотрудничестве с враждебно настроенным соседом — Грузией». По словам Аршба, это очень «опасный и разрушительный» шаг для оккупированной Абхазии.

«Такие силы могут нанести народу и государственности Абхазии непоправимый ущерб», — добавил он.

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23/10/2020 - 14:55
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