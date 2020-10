В оккупированной Абхазии создана Комиссия по конституционной реформе

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания 9 октября подписал указ о создании Комиссии по конституционной реформе. Целью комиссии является разработка поправок в «Конституцию» Абхазии, что включает реформирование государственной власти и системы управления.

Бжания назначил Нателлу Акабу, соавтора действующей «Конституции» и гражданского активиста, главой комиссии, состоящей из 16 человек. В состав комиссии входят: Астамур Апба — юрист; Саида Бутба — заместитель руководителя Администрации президента; Виталий Габния — общественный деятель; Гиви Габния — заместитель секретаря Совета безопасности; Саид Гезердава — юрист; Кама Джинджолия — судья; Арда Инал-ипа — исполнительный директор Центра гуманитарных программ; Тамаз Кецба, старший преподаватель; Олег Папаскири — начальник юридического управления Банка Абхазии; Диана Пилия — судья; Сергей Смыр — декан юридического факультета Абхазского университета; Астамур Тания — историк; Батал Табагуа — депутат; Алхса Тхагушев — руководитель ассоциации «Инва содействие»; Даут Хутаба — преподаватель; Асида Шакрыл — омбудсмен.

В сентябре Нателла Акаба рассказала абхазским СМИ о реформе «Конституции» и отметила, что пришло время конституционных изменений. Акаба заявила, что это «прежде всего, это касается распределения полномочий между президентом, Парламентом и Правительством. Нам нужно сбалансировать полномочия, справедливо перераспределить часть полномочий от президента к Парламенту и Кабинету министров».

Впервые Аслан Бжания озвучил идею конституционных изменений вскоре после прихода к власти в апреле. В начале июня он заявил, что изменения в конституцию будут внесены с привлечением правоведов, чтобы «запланированные изменения помогли нам в решении ряда проблем».

Сухуми принял «Конституцию» 26 ноября 1994 года, примерно через год после окончания вооруженного конфликта 1992-93 годов.

С тех пор в «Конституцию» несколько раз вносились поправки. Одно из последних изменений в документе отразилось 29 марта 2016 года. Поправки, внесенные в 2014 году, власти оккупированного региона учредили «Конституционный суд» и запретили внесение изменений, направленных против «независимости» и «территориальной целостности» Абхазии.

