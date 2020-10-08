Источник: Экономический бюллетень Всемирного банка для Европы и Центральной Азии
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По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году экономика Грузии сократится на 6%

08/10/2020 - 13:23
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Согласно Экономическому бюллетеню, подготовленному Всемирным банком для региона Европы и Центральной Азии, из-за ограничений мобильности в связи с Covid-19, задержек в туризме и отсутствия иностранного спроса экономика Грузии сократится на 6% в 2020 году.

По прогнозам Всемирного банка, шок, связанный со спадом, существенно повлияет на благосостояние населения.

Отметив, что «долларизация экономики — еще один вызов для преодоления этого шока», банк заявил, что к 2020 году около 160 000 граждан могут оказаться в нищете, а доходы могут сократиться у 400 000 человек.

Согласно докладу, темпы восстановления экономики будут зависеть от «продолжительности пандемии коронавируса, доступности и распределения вакцины, а также степени улучшения мировой торговли и инвестиций».

По прогнозам банка, в 2021 году экономический рост достигнет 4% , а в 2022 году – 6%, «поскольку шоки, связанные с пандемией, развеются и туризм начнет восстанавливаться по мере роста самоуверенности потребителей и бизнеса». Даже по такому сценарию, по заявлению Всемирного банка, реальный ВВП страны в 2022 году будет на 10% ниже, чем он прогнозировался до пандемии.

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08/10/2020 - 13:23
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