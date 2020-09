Рекомендации омбудсмена по вопросам свободы вероисповедания и религиозных меньшинств

Народный защитник Грузии Нино Ломджария 24 сентября в сотрудничестве с Советом религий при народном защитнике представила рекомендации по вопросам свободы вероисповедания и религиозных меньшинств.

Адресатами рекомендаций являются власти и СМИ Грузии. Рекомендации охватывают следующие восемь сфер: законодательное регулирование свободы религии; преступления по мотивам нетерпимости; государственная политика в области свободы вероисповедания; имущество и связанные с имуществом проблемы; пересечение границы и ввоз религиозной литературы; полиция в регионах проживания этнических/религиозных меньшинств; образование; отражение разнообразия, язык ненависти, антизападная пропаганда и роль СМИ.

Отчет опубликован Центром толерантности при Народном защитнике в рамках «Программы поддержки толерантности, гражданской осведомленности и интеграции» (PITA) Ассоциации ООН Грузии (UNAG), при финансовой поддержке со стороны Агентством США по международному развитию (USAID).

В докладе говорится, что, хотя грузинское законодательство обеспечивает высокий стандарт свободы вероисповедания и религии, однако «дискриминационные нормы в различных законах» ставят недоминантные религиозные объединения в «неравные условия», в отличие от Грузинской Православной Церкви.

В докладе подчеркивается, что законы о покупке собственности разрешают приобретать недвижимость только Грузинской Православной Церкви. Документ оценивает вопросы, связанные с имуществом, как «один из главных и системных вызовов» для религиозных меньшинств и заявляет, что реституция исторической собственности, конфискованной в советское время, после восстановления независимости в 1991 году, коснулась только Грузинской Православной Церкви. «Помимо своей собственности, Патриархии Грузии было передано также историческое имущество, принадлежавшее другим религиозным объединениям, которой она пользуется до сих пор и не дает согласия на их возвращение», — говорится в докладе.

Согласно документу, такая практика продолжается и сегодня, а недоминантные религиозные объединения «часто сталкиваются с искусственными и дискриминационными препятствиями при строительстве новых религиозных зданий».

Представители недоминирующих религиозных объединений часто сталкиваются с проблемами при пересечении государственной границы и ввозе религиозной литературы. «При проверке проездных документов они задерживаются на государственной границе на необоснованный срок», — говорится в сообщении.

Совет религий при народном защитнике Грузии приветствует создание Министерством внутренних дел Департамента по правам человека, как «бесспорный шаг вперед». Однако отмечает, что «это ведомство не обладает следственными функциями».

Касаясь дела об убийстве Виталия Сафарова на почве антисемитизма, доклад заявляет, что Тбилисский городской суд не признал двух человек виновными в убийстве по мотивам национальной нетерпимости. В документе содержится рекомендация Министерству внутренних дел возложить на Департамент по правам человека следственную функцию, чтобы нападения на почве религиозной нетерпимости квалифицировались по статьям Уголовного кодекса, которые касаются преступлений на почве ненависти.

Согласно другим рекомендациям, Министерству внутренних дел следует изучить деятельность полиции в районах, населенных этническими и религиозными меньшинствами, разработать соответствующую коммуникационную стратегию и обеспечить строгое соблюдение полицией религиозного нейтралитета и недопущение языка ненависти.

Согласно документу, принцип религиозной непредвзятости нарушается на всех уровнях образования. В документе говорится, что представители меньшинств, а также иностранные студенты часто сталкиваются с дискриминационным и безразличным отношением как со стороны своих сверстников, так и со стороны администрации и академического персонала.

«Народный защитник и Совет религий в течение многих лет призывали Государство и Министерство образования проявить политическую волю и принять эффективные меры для предотвращения таких случаев, но до сих пор не было предпринято никаких соответствующих шагов для решения этих проблем», — говорится в докладе.

В документе выражается обеспокоенность по поводу растущей динамики заявлений, содержащих послания нетерпимости и ксенофобные послания, во время чего средства массовой информации становятся источником содействия ксенофобному отношению посредством неквалифицированного освещения. В этом контексте в документе говорится, что демонизация Запада и позитивное изображение России, как альтернативы Западу, принимает лицо тенденции.

