Министр обороны Венгрии находится с визитом в Тбилиси

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко совершает свой первый официальный визит в Тбилиси 24-25 сентября. Он уже встретился с премьер-министром Георгием Гахария и министром обороны Ираклием Гарибашвили.

По сообщению Министерства обороны Грузии, на встрече 25 сентября стороны обсудили вызовы и угрозы безопасности в регионе и мире, архитектуру безопасности Черного моря, отношения между НАТО и Грузией и вклад Грузии в международные миротворческие миссии.

Согласно тому же сообщению, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил своего венгерского коллегу за непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и интеграции страны в евроатлантические структуры, а также за активное участие венгерских офицеров в Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии.

По сообщению Министерства обороны Грузии, после встречи стороны подписали протокол о двустороннем сотрудничестве, который будет углублять и развивать партнерство между оборонными ведомствами двух стран.

На встрече Тибора Бенко с премьер-министром Георгием Гахария также присутствовал Ираклий Гарибашвили. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стороны обсудили текущие вопросы в различных сферах между Грузией и Венгрией и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание они уделили европейской и евроатлантической интеграции Грузии и прогрессу, достигнутому на этом пути.

Согласно тому же сообщению, Тибор Бенко подтвердил решительную поддержку Венгрией европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также ее территориальной целостности и суверенитета.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в рамках официального визита Тибор Бенко почтит память героев, погибших в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси, и возложит венок к мемориалу. Затем венгерская делегация посетит Совместный тренировочный и оценочный центр НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси.

