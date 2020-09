Доклад Народного защитника о дошкольных учреждениях

Народный защитник Грузии Нино Ломджария представила специальный доклад «Результаты мониторинга учреждений дошкольного воспитания и образования», который был подготовлен при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В докладе оценивается состояние прав детей в дошкольных учреждениях. Согласно документу, несмотря на улучшения с 2014 года, по-прежнему существуют проблемы с точки зрения инфраструктуры, подготовки учителей и доступа в детские сады.

Доклад основан на исследовании 143 дошкольных учреждений в Тбилиси и других городах и селах Грузии, включая высокогорье регионы. В документе отражены основные открытия в шести ключевых сферах, которые связаны с правами детей: 1) инфраструктура, 2) питание, 3) вода, санитария и гигиена, 4) здравоохранение, 5) насилие в отношении детей и 6) человеческие ресурсы.

Хотя в докладе отмечается улучшение ситуации по сравнению с последними результатами мониторинга 2014 года, он также указывает на ряд существующих вызовов, которые требуют «дополнительных усилий» со стороны соответствующих структур. В основном это касается «улучшения инфраструктуры дошкольных учреждений и вопросов, связанных с учебно-воспитательным оборудованием и благоустройством дворов». Согласно докладу, проблема по-прежнему заключается в переполненности детских садов и недостаточной численности персонала.

В документе также говорится, что, несмотря на усилия местных муниципалитетов, проблема нехватки пространства в детских садах остается актуальной. Согласно докладу, из-за этого в здании невозможно обустроить все необходимые комнаты и выделить соответствующую площадь для количества детей. «Еще острее эта проблема стоит в детских садах, которые расположены в нестандартных зданиях», — говорится в докладе.

Согласно документу, «в абсолютном большинстве детских садов дворы не устроены для развития, развлечения и отдыха детей». В докладе говорится, что «детские сады, за единичными исключениями, не приспособлены к потребностям лиц с ограниченными возможностями», несмотря на тот факт, что в 34% детских садов числятся дети с ограниченными возможностями.

В докладе также говорится, что большая часть детских садов не имеет достаточного количества мебели — стола, стула, кровати и туалета. Также невозможно организовать туалеты по количеству и возрасту детей; Наличие горячей воды в некоторых детских садах остается вызовом. Кроме того, детские сады редко снабжаются игрушками, соответствующими возрасту и количеству детей, что затрудняет проведение различных тематических мероприятий.

Интервью с воспитателями и руководителями детских садов показали, что «большинство из них не проходили подготовку по вопросам насилия в отношении детей; Они не информированы должным образом о процедурах обращения (реферирования) по вопросам насилия в отношении детей, что затрудняет выявление и своевременное реагирование на случаи насилия».

Согласно докладу, проблемным является вопрос географической доступности детских садов для несовершеннолетних. Только из небольшой части сел есть возможность перевезти детей в ближайший детский сад. В докладе народного защитника говорится, что препятствующим фактором является также подход муниципалитетов, согласно которому, наличие детского сада в одной административной единице рассматривается как гарантия доступа к дошкольному воспитанию и образованию.

