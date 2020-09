Политики комментируют выдвижение Саакашвили кандидатом в премьер-министры

Лидер оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе заявил 7 сентября, что все партии, входящие в оппозиционное объединение «Сила в единстве», включая ЕНД, единодушно поддержали выдвижение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве кандидата на пост премьер-министра в случае победы на парламентских выборах 31 октября.

Представление экс-президента Саакашвили в качестве кандидата в премьеры вызвало неоднозначную реакцию в столице Грузии. Ниже представлены комментарии представителей как правящей партии, так и оппозиционных политиков:

Грузинская мечта/правительство:

Георгий Гахария — премьер-министр Грузии: «Еще раз повторю, пусть приезжает. Никто и ничто не сможет поставить под сомнение стабильность страны, и никто и ничто не сможет поставить под сомнение проведение избирательного процесса в нормальной и спокойной обстановке».

Теа Цулукиани — министр юстиции: «Политическое будущее оставшегося здесь Национального движения и его подразделений близко к нулю, потому что они никак не могут расстаться со своим архитектором. Это человек, который уклоняется от правосудия, отказался от своей Родины, отказался от гражданства… (Саакашвили) наносит вред оппозиции, но оппозиция все равно цепляется за него и реально сводит свои шансы к нулю».

Анри Оханашвили — депутат от Грузинской мечты: «Сегодняшний день является еще одной люстрацией для этих групп. Они выбрали прошлое, выбрали попрание прав человека, потому что они не имеют ничего общего с любовью к Родине, человечеству, моралью и теми ценностями, на которых должна основываться современная демократическая партия… Сценарий будет таким, как реагируют на весь криминальный менталитет и совершенные им преступления. В частности, задержание осужденного Саакашвили, передача его в суд и начало исполнения наказания. Это процедура, которая будет исполнена с соблюдением соответствующих стандартов».

Рати Ионатамишвили — депутат от Грузинской мечты: «Этот человек десять дней назад фактически сам признал самые тяжелейшие преступления, а после этого эта оппозиция выдвигает его кандидатом на пост премьер-министра… Это прошлое нашей политики, потому что они совершили тяжелейшие преступления. Этим выдвижением партии, которые его поддерживают, признают, что являются соучастниками в этих преступлениях, поэтому что то, что произойдет после его прибытия, справедливость будет восстановлена, и он окажется в камере исполнения наказания».

Оппозиция:

Гига Бокерия — Европейская Грузия: Национальное движение, очевидно, сегодняшним шагом, что уже подтвердилось и не только этим, желает вернуть ситуацию, которая была до 2012 года, а Европейская Грузия и наша страна нуждаются в переменах и прогрессе… Почему мы должны поддерживать кандидатов наших конкурентов, которые хотят вернуться в прошлое».

Георгий Вашадзе — партия «Стратегия Агмашенебели»: «Я приветствую выдвижение собственных кандидатов со стороны оппозиционных партий. У нас, у команды «Стратегия Агмашенебели» есть план … для реализации стратегии строительства, для того, чтобы одержать победу над криминалом и нищетой в стране я собираюсь стать премьер-министром этой страны. Целью не должен быть пост премьер-министра, а то, с какой стратегией и планом придешь, что ты собираешься сделать».

Нино Бурджанадзе — Единая Грузия — Демократическое движение: «Я не вижу Саакашвили в качестве единого оппозиционного кандидата, во всяком случае, с нашей стороны он однозначно не получит поддержку на пост премьер-министра».

Саба Буадзе — «Лело за Грузию»: «В условиях, когда Михаил Саакашвили является кандидатом в премьер-министры, мы не можем представить себе коалиционное или какое-либо сотрудничество, это касается и Михаила Саакашвили, и Бидзины Иванишвили».

Иаго Хвичия — «Гирчи»: «Если я знаю, что члены моей семьи, мои друзья чего-то боятся, и я не смогу поддержать и никто не сможет, значит, пока еще остается много времени, у Михаила Саакашвили есть много времени и в итоге этот вопрос будет решаться в зависимости от того, кто какую поддержку получит на выборах».

Эка Беселия – «За справедливость»: «Выборы очень близки, и народ решит, кто будет обладать мандатом доверия, включая большинство мандатов, это также определяет, из политических партий у кого может быть претензия, чтобы их кандидат был будущим премьером. Я все же считаю, что эти выборы должны принести новшество, а не возвращаться к старой, уже виданной и довольно сложной политической реальности… Я не думаю, что это станет частью политического консенсуса».

