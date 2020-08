В Грузии ужесточают закон о суррогатном материнстве

По решению министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, 25 августа были внесены поправки в правила о суррогатном материнстве, согласно которым, правом воспитывать ребенка будут обладать только гетеросексуальные пары, состоящие в браке, как минимум, один год, или находящиеся в фактическом сожительстве. До этого сроки совместного проживания семейных пар не были определены.

Согласно поправкам к приказу министра юстиции «Об утверждении правил регистрации гражданских актов», которые в полной мере вступят в силу 15 сентября, до того, как воспользоваться правом на суррогацию, будут обязаны в нотариальном порядке, соответствующими документами подтвердить факт сожительства.

Опубликование изменений в СМИ вызвало широкие отклики, были высказаны опасения, что инициатива лишает женщин одиночек права воспользоваться возможностью экстракорпорального оплодотворения.

В заявлении от 27 августа Министерство юстиции подвергло критике телекомпанию «Мтавари архи» за распространение «ложной информации» и пояснило, что изменения касаются только суррогатного материнства.

Министерство также отмечает, что изменения направлены на предотвращение преступления торговли младенцами в стране, в то же время «недопущение того, чтобы рожденный по суррогации и вывезенный из Грузии ребенок не стал жертвой пыток, бесчеловечного обращения или сексуальной эксплуатации». Необходимость принятия изменений ведомство также объяснило желанием защитить права женщин граждан Грузии, вовлеченных в процесс суррогатного материнства, чьими услугами в 98% случаев пользуются пары – граждане иностранных государств.

По заявлению ведомства, «пара, цель которой — зачать ребенка посредством суррогатного материнства, должна иметь долгосрочную цель — воспитать этого ребенка. Это не должна быть фиктивная пара, созданная только для того, чтобы забрать из Грузии в преступных целях ребенка, рожденного в результате суррогации».

Законы о суррогатном материнстве отличаются в разных странах мира. Грузия, наряду с Россией, Украиной и Албанией, входит в небольшой список европейских стран, которые позволяют наряду со своими гражданами и иностранным гражданам воспользоваться услугами суррогатных матерей. Во многих европейских странах, включая Германию, Испанию, Францию ​​и Италию, суррогатное материнство запрещено. В Великобритании допускается некоммерческое суррогатное материнство только для своих граждан. Коммерческое суррогатное материнство разрешено в некоторых штатах США.

