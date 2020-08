Осетинские и абхазские военные участвуют в армейских играх в России

Less than a minute

Военные из оккупированных Цхинвали и Абхазии принимают участие в Армейских международных военных и военном форуме «Армия-2020» под руководством Российской Федерации, которые проходят в России.

Армейские международные игры — это учрежденное Россией ежегодное военно-спортивное мероприятие, которые в этом году проводятся с 23 августа по 5 сентября в Армении, Азербайджане, Беларуси, Узбекистане и России. Большая часть соревнований проходит в России. Форум «Армия 2020» проходит под Москвой 23-29 августа.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на церемонии открытия, что военный форум является «крупнейшей в мире выставкой вооружений», в которой в этом году принимают участие делегации из 90 стран.

Сергей Шойгу встретился с «министром обороны» оккупированной Абхазии

Помимо официальных мероприятий, Сергей Шойгу обсудил военное сотрудничество с «министром обороны» оккупированной Абхазии Владимиром Ануа.

Шойгу назвал Абхазию «союзником и стратегическим партнером России на Южном Кавказе» и говорил о создании общего оборонного пространства с Абхазией, включая строительство совместной военной базы в оккупированном регионе.

По его словам, российская сторона намерена разработать нормативно-правовую базу в области обороны с Абхазией, а также развивать военное и военно-техническое сотрудничество с регионом и реализовать двусторонние договоренности на практике.

Министр обороны России также отметил, что часть мероприятий, предусмотренных планом сотрудничества между министерствами «двух стран», была отменена из-за пандемии коронавируса, поэтому план необходимо скорректировать.

По словам «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания, «участие Абхазии в армейских играх, в которых принимают участие военнослужащие из 90 государств, несомненно, служит укреплению международных связей нашей страны».

