Оккупированный Цхинвали приговорил «бывшего советника президента» и его супругу к тюремному заключению

«Верховный суд» оккупированного Цхинвальского региона 20 июля приговорил «бывшего советника президента» Сергея Липина и его супругу, этническую грузинку, к 16 и 13 годам тюремного заключения по обвинению в «государственной измене».

Супружеская пара была задержана в июле 2019 года по обвинению в передаче «государственных секретов» центральной власти Грузии после того, как «президент» оккупированного региона Анатолий Бибилов уволил Липина с должности своего советника.

Международная правозащитная организация Freedom House в докладе 2020 н. «Свобода в мире» отметила, что «судебная система Южной Осетии не является независимой» и что «с целью наказания оппонентов сепаратистского руководства происходит манипуляция системой правосудия».

В этом контексте организация также коснулась «закрытого расследования» по делу Сергея Липина и его жены. «Местные наблюдатели говорят о возможной «охоте на ведьм», которая проводится при поддержке руководства региона и направлена ​​на предотвращение протестов после парламентских выборов 2019 года», — заявила Freedom House.

