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Суд избрал депутату Сакребуло Телави предварительное заключение

15/07/2020 - 18:09
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Телавский районный суд в качестве меры пресечения для Михеила Гремелашвили, члена Сакребуло того же муниципалитета, заместителя председателя фракции Альянса патриотов Грузии, 11 июля избрал предварительное заключение за насилие в отношении членов своей семьи по мотивам гендерной дискриминации, а также угрозы и противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По информации МВД Грузии, следствие установило, что Михеил Гремелашвили «посредством демонстрации огнестрельного оружия, угрожал уничтожением жизни супруге и детям» и подверг их физическому насилию.

Кроме того, во время обыска его квартиры сотрудники правоохранительных органов также изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие системы Калашникова.

Михеил Гремелашвили был задержан правоохранителями 8 июля. Прокуратура обвиняет его в семейном насилии, угрозах, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В случае признания виновным Гремелашвили грозит лишение свободы от трех до шести лет.

По информации Телавского муниципалитета, после победы на местных выборах 2017 года в селе Шалаури Михеил Гремелашвили вошел в Сакребуло в качестве мажоритарного депутата Грузинской мечты, но в 2018 году он покинул ряды большинства и вместе с двумя другими членами Сакребуло основал фракцию «Альянс патриотов Грузии».

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