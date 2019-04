Отношение населения к актуальным вопросам публичной политики

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» 8 апреля опубликовала вторую часть результатов опроса общественного мнения, которая отражает отношение общественности к различным актуальным вопросам публичной политики.

Исследование проводилось Кавказскими центром исследовательских ресурсов (CRRC), по заказу «Международной прозрачности – Грузия» в период с 20 февраля по 5 марта. По заявлению авторов исследования, в масштабах всей страны было опрошено 2 087 человек. Средний предел разницы составляет +/- 2,3%.

Выборы и избирательная Система

Согласно опросу, 45% респондентов заявили, что парламентские выборы 2020 года должны быть проведены полностью по пропорциональной системе.

Респондентов спрашивали также о президентских выборах 2018 года. 40% респондентов считают, что выборы прошли честно (очень справедливо/скорее справедливо, чем несправедливо), а 48% считают, что они были несправедливыми (скорее несправедливыми, чем справедливыми/ очень несправедливыми).

37% респондентов заявили, что в ходе выборов имели место факты подкупа избирателей, а по мнению 38%, такие факты не имели места. В то же время, большая часть опрошенных (более 50%) говорят, что в ходе выборов не имели место запугивание в различных формах, угрозы со стороны криминалов и давление со стороны правоохранительных органов. 53% респондентов заявили, что на избирательные участки с заполненными бюллетенями избиратели не заходили.

63% респондентов положительно оценивают инициативу правительства по обнулению финансовых обязательств граждан перед выборами (очень положительно/положительно), а отрицательные только 15% (отрицательно/очень отрицательно).

80% респондентов считают, что существует потребность появления новой политической силы в грузинской политике.

Дело убийства на улице Хорава

Исследование также содержало вопросы в отношении дела об убийстве подростков на улице Хорава в декабре 2017 года. 96% опрошенных слышали об этом деле, а 84% считают, что следственные органы не расследовали это дело основательно.

79% респондентов считают, что по расследованию громких дел должна быть создана специальная следственная комиссия.

Банковские регуляции

В рамках исследования респондентам был задан вопрос об ограничениях по кредитам, установленных Национальным банком Грузии. Только 14% опрошенных заявили, что они не пытались взять кредиты после установления этих ограничений, 64% заявили, у них возникли проблемы.

Накопительная пенсионная система

53% респондентов негативно оценивают новую накопительную пенсионную систему (негативно/очень негативно), а положительно только 20% (положительно/очень положительно).

Политика и качество образования

Опрос включал вопросы о политике и качестве образования. 58% респондентов считают, что сдача экзамена по общим навыкам при приеме на бакалаврскую программу в университете должна быть обязательной. 73% не поддерживают отмену выпускных экзаменов в школе.

45% респондентов считают, что школьное образование в Грузии находится на среднем уровне, а по мнению 32%, оно некачественное (некачественное/очень некачественное), и только 18% считают качественным (качественное/очень качественное).

Внешний курс правительства

27% респондентов считают, что действующее правительство является прозападным, а по мнению 16%, что оно пророссийское, и 41% считают, что оно пытается поддерживать хорошие отношения с Россией и Западом в равной мере.

46% респондентов считают, что Российская Федерация является оккупантом и врагом, а 44% считают, что она является единоверным государством, с которым нас связывают многие общие ценности.

СМИ, социальные сети и фейковые новости

15% опрошенных (кто слышал о таких страницах) считают, что за страницами в социальных сетях, созданных для распространения фейковых новостей, стоит правительство/власть, а по мнению 10% — оппозиция.

Респондентам был задан вопрос о том, чьи интересы выражают главные телеканалы. Выяснилось, что большинство опрошенных смотрят телекомпанию «Рустави-2» и «Имеди». 55% из них считают, что телекомпания «Имеди» выражает интересы правительства, а 18% говорят то же самое об Общественном вещателе. 63% респондентов считают, что телекомпания «Рустави-2» выражает интересы оппозиции.

Что касается вопроса «вмешивается ли власть в деятельность СМИ?» — только 8% респондентов считают, что она никогда не вмешиваются, 31% сказали, что они всегда вмешиваются, а по мнению 43%, иногда вмешиваются.

