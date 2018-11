Организации по защите прав женщин говорят о гендерной дискриминации в предвыборный период

Восемь правозащитных неправительственных организаций, включая работающих исключительно по правам женщин, в том числе: «Женское движение», «Сапари» и «Движение равенства» призывают все стороны, участвующие в выборах, особенно правящую политическую силу, проявлять «гендерную чувствительность».

В заявлении организаций, которое было опубликовано 16 ноября, говорится, что правящая политическая команда без указания конкретных фактов, постоянно пытается представить поддерживаемого ей женщину кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в качестве «жертвы гендерной дискриминации».

Организации выражают протест в связи с тем, что перед запланированным вторым туром президентских выборов, участие кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в избирательной кампании сокращено, а ее изображения на рекламных билбордах заменены мужчинами политиками. Они также заявляют, что все это «наносит вред идее гендерного равенства и еще больше способствует маргинализации женщин-политиков».

«Мы призываем все участвующие в выборах стороны, и особенно правящую политическую силу», проявить больше гендерной чувствительности, не изображать жертву из Саломе Зурабишвили, слабым политиком по сравнению с мужчинами, и не укреплять гендерных стереотипов в отношении женщин-политиков», — говорится в заявлении.

За последние дни на улицах различных городов Грузии и в телевизионном пространстве появились рекламные билборды и видеоролики, на которых вместо кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает Грузинская мечта, изображены лидеры самой Грузинской мечты — председатель партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и председатель Парламента Ираклия Кобахидзе. Правящая партия заявляет, что это часть новой стратегии партии перед вторым туром президентских выборов.

This post is also available in: Грузинский