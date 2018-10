ЛГБТ активисты не могут попасть в свой офис из-за угроз соседей

Представители ЛГБТ правозащитной организации «Движение за равноправие» не могут попасть в свой офис и продолжить работу из-за «угроз» со стороны соседей по зданию, где расположен их офис.

Исполнительный директор «Движения за равноправие» Леван Берианидзе заявил в интервью Civil.ge 3 октября, что организация переехала в офисе на улице Эгнате Ниношвили в Тбилиси в феврале этого года. По его же словам, со стороны членов одной из соседних семей, с которой у офиса есть общий двор, по «гомофобным» мотивам всегда исходил агрессивный тон и они постоянно пыталисьвызвать конфликт по разным причинам.

По словам Левана Берианидзе, 28 сентября, около 10 часов вечера, сотрудники офиса движения беседовали во дворе, когда один из соседей «с руганью, матом и угрозами» вышел к ним. Для предотвращения конфликта члены движения решили разойтись, а на оставшихся в офисе сотрудников, которые намеревались закрыть двери офиса, «напали, одного из них душили, остальных избивали».

По его словам, предположительно, один из соседей пытался использовать оружие, когда его остановили его же родственники. По словам Берианидзе, в связи со случившимся МВД возбудило дело по статье насилия, но «вырисовываются и много других фактов, и, надеюсь, расследование пойдет надлежащим образом».

По заявлению Левана Берианидзе, правоохранительные органы никого не задержали в связи с произошедшим инцидентом и не предоставили им никаких гарантий безопасности, что, «к сожалению, дает зеленый свет и другим, чтобы продолжили насилие». По его словам, в тбилисском офисе организации работают до 17 человек, которые не могут чувствовать себя в безопасности. «У нас нет гарантии, что к нам снова не вторгнуться, или не нападут на кого-либо и не изобьют», — сказал он.

В связи с инцидентом МВД опубликовало официальное заявление 29 сентября. По заявлению ведомства, расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса, которая касается насилия.

По информации МВД, 28 сентября, поздно ночью, во дворе офиса «Движения за равноправие» произошло словесное противостояние между несколькими представителями организации и одной из женщин, проживающих на той же улице, вслед за чем последовал конфликт между представителями организации и одним из родственников женщины-соседки, во время чего «они нанесли друг другу словесные и физические оскорбления». По данным министерства, в результате конфликта, родственник указанной женщины был доставлен в университетский госпиталь им. Ингороква.

В связи с произошедшим 14 неправительственных организаций 2 октября выступили с совместным заявлением. НПО указывают на небрежное отношение сотрудников правоохранительных органов и считают, что начало расследования по статье 126, когда налицо признаки угрозы уничтожения жизни, является «проблематичным».

По их мнению, произошедшее МВД оценило, как противостояние, где «агрессор и жертва представлены в качестве равных сторон». «В первые же дни следствия, без проведения соответствующего изучения и расследования, такое заявление со стороны министерства существенно сокращает доверие к проводимому расследованию», — заявляют они.

НПО призывают правоохранителей к проведению своевременного и эффективного расследования и принятия «адекватных превентивных» мер.

