Задержанной цхинвальскими властями гражданке Грузии присудили двухмесячное заключение под стражу

Гражданке Грузии, жительнице села Хурвалети Горийского района Майе Отинашвили, которая была задержана цхинвальскими т.н. пограничниками у села Цинагари по обвинению в «незаконном пересечении границы», т.н. «Ленингорский районный суд» присудил двухмесячное заключение под стражу.

Информацию об этом опубликовал т.н. Комитет государственной безопасности Цхинвальского региона. В сообщении говорится, что Отинашвили «на протяжении длительного времени за денежное вознаграждение оказывала содействие жителям Южной Осетии и Грузии в незаконном пересечении государственной границы».

На произошедшее откликнулась государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, которая назвала «похищение» Майи Отинашвили и ее заключение под стражу на два месяца «возмутительным, тревожным и позорным».

По словам Цихелашвили, Аппарат государственного министра работает в круглосуточном режиме для освобождения задержанной. «На данный момент задействованы абсолютно все возможные каналы для освобождения задержанной женщины», — заявила она.

По информации Службы госбезопасности Грузии, для освобождения Майи Отинашвили активизирована «горячая линия» и информирована Миссия наблюдателей ЕС в Грузии. По данным ведомства, СГБ использует все средства для освобождения задержанной «в кратчайшие сроки».

По информации СГБ, Майя Отинашвили была незаконно задержана представителями оккупационных сил России 29 сентября недалеко от села Хурвалети в Горийском районе.

This post is also available in: Грузинский