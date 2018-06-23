Священный Синод официально объявил хорепископа Шио Муджири местоблюстителем Патриарха

Священный Синод Грузинской Православной Церкви уточнил статус митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио Муджири и объявил его местоблюстителем Патриархата Грузии.

Об этом говорится в протоколе заседания Священного Синода от 21 июня. Согласно протоколу, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II наградил своего местоблюстителя правом на ношение бриллиантового креста, что, по заявлению теологов, является выражением «личной симпатии» и «благорасположенности» Патриарха, что подразумевает «повышение по чести, наградой, а не положением и правами и обязанностями».

В связи с объявлением Шио Муджири местоблюстителем Патриарха в ГПЦ возникли расхождение в мнениях. Часть представителей Церкви в этом решение Илии второго видела двоевластие и правовой казус. Одним из них был епископ Потийский и Хобский Григол. По его словам, «местоблюститель назначается тогда, когда Патриарх является недееспособным». «Я даже не знаю, был ли он (Патриарх) свободен в этом решении», — сказал он телеканалу «Рустави-2» вскоре после объявления Шио Муджири местоблюстителем Патриарха.

Определенные процедурные нарушения в назначении местоблюстителя видят также и теологи. Георгий Тигинашвили считает, что согласно церковным правилам, Католикос-Патриарх был обязан «провести дискуссию и обсуждение с архиереями». По его оценке, Илья второй, «как минимум, должен был сказать, по каким критериям и параметрам выбрал Шио Муджири», который является «номинальным архиереем и не может много похвалиться успешной деятельностью».

«Возникают обоснованные подозрения о том, что не имел ли место определенный пресс, давление или конспиративная сделка, согласно которой, отец Шио был установлен на одну из самых важных должностей», — заявил Георгий Тигинашвили в интервью с телекомпанией «Пирвели».

Он также вспомнил о визите в Грузию председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Илариона Алфеева, который, как это было продекларировано официально, якобы прибыл в страну с целью «урегулирования полиархии и антиканонического положения в Абхазии», для чего должна была быть создана и двусторонняя комиссия, но «на сегодняшний день никакой комиссии не существует, и эти вопросы не обсуждаются». По его же словам, ровно через три недели после этого визита, Католикос-Патриарх в условиях своеобразной мистификации, при неопределенных обстоятельствах назвал своего местоблюстителя, что, по словам Георгия Тигинашвили, «порождает человеческие подозрения определенного типа».

В назначении Патриархом своего местоблюстителя не видит проблемы другая часть духовенства. По их оценке, Патриарх имел полное право на это.

По словам протоиерея Андриа Джгамадзе, Католикос-Патриарх «легитимно подобрал и назвал» местоблюстителя. По его словам, единодушие Синода сняло все вопросы по местоблюстителю. По его же словам, статус Шио Муджири был просто уточнен на заседании Синода и «содержание решения Патриарха не было изменено».

По словам протоиерея Александра Галдава, назначение Патриархом местоблюстителя не означает оставления преемника. «Отец Шио примет участие в следующих выборах, и может также отказаться от участия в выборах, но он будет обязан созвать заседание Синода, руководить этим заседанием и собрание, которое ставит своей целью избрание Патриарха, завершить мирно», — заявил он.

Согласно протоколу заседания Синода от 21 июня, еще одной темой, которая обсуждалась членами Синода, был вопрос автокефалии Украинской Церкви. Согласно протоколу, Католикос-Патриарх всея Грузии рассказал о сложной церковной ситуации в Украине. После этого зачитали письма, поступившие из «Константинополя, Москвы и Украинской Православной Церкви».

В протоколе заседания Синода другие детали по вопросу об автокефалии Украинской Церкви не содержатся. Члены Синода также не стали выражать своей позиции по этому вопросу после завершения заседания. По их словам, решение должно быть принято Всемирным Церковным Собранием, и перед ГПЦ сейчас не стоит необходимость принятия какого-либо решения по этому направлению.

Единственный священнослужителем, который открыто говорил о предоставлении Украинской Церкви автокефалии, был митрополит Чкондидский Петре Цаава. По его словам, «У Украины должна быть независимая Церковь и в молитвах не должны упоминать первого иерарха страны завоевателя и не должны подчиняться ему церковно», — заявил он.

Примечательно, что «в связи с развивающимися в последнее время вокруг Украинской Церкви событиями», 4 июня в Грузии с однодневным визитом побывал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион Алфеев вместе с двумя сопровождающими лицами. 17 июня для обсуждения украинской темы в Грузии также побывала делегация Вселенской Патриархии.

В то же время, по решению РПЦ от 14 мая, для служения русскоязычной пастве в Грузию был направлен официальный представитель РПЦ Владимир александров, который, в случае необходимости, «будет представлять позиции России». По оценке аналитиков, это решение РПЦ является политическим шагом. По заявлению Патриархии Грузии, это обычный процесс, и практика обмена такого характера между ГПЦ и РПЦ существует с 90-х годов.

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