Задержан мэр Марнеули по обвинению в бесчеловечном и унизительном обращении к гражданину

Главная прокуратура Грузии сегодня задержала мэра Марнеули Темура Абазова по обвинению в бесчеловечном и унизительном обращении к проживающему в Марнеули Эльчину Алахвердиеву.

Задержание мэра Марнеули последовало за распространением сюжета Студии «Монитори», в котором запечатлено, что жителя Марнеульского района вынуждают принести извинения и обмазать лицо, предположительно, мочой, за матерные высказывания в адрес председателя Грузинской мечты, миллиардера Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова на акции в поддержку Зазы Саралидзе, которая проходила несколько дней назад в центре Тбилиси.

Как сообщает Студия «Монитори», по распространившимся сообщениям, в отношении этого лица давление осуществляли местные представители Грузинской мечты и мэр Марнеули Темур Абазов. Мэр Марнеули категорически опроверг какую-либо связь с произошедшим в беседе со Студией «Монитори».

Прокуратура Грузии сообщила, что мэр Марнеульского муниципалитета Темур Абазов задержан по обвинению в унизительном и бесчеловечном обращении в отношении гражданина Эльчину Алахвердиева в Марнеули.

По заявлению Прокуратуры, по факту избиения того же гражданина начато уголвное преследование в отношении члена Парламента Грузии от «Единого национального движения» Азера Сулейманова, члена Сакребуло Марнеульского муниципалитета от партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и в отношении одного из родственников мэра Марнеули.

По информации Прокуратуры, 10 июня 2018 года Эльчин Алахвердиев находился в Тбилиси, на акции протеста на проспекте Руставели, где «озлобленный на мэра Марнеули Темура Абазова», с помощью прямого видео-включения по социальной сети Facebook, высказал словесные оскорбления в адрес Темура Абазова. В ту же ночь с ним связался член «Единого национального движения» Рагим Аскеров и попросил прийти в Марнеульский офис партии.

По сообщению Прокуратуры, в офисе также находились член Парламента Грузии Азер Сулейманов, член Сакребуло Марнеульского муниципалитета Рамин Алахвердиев, родственник мэра Марнеули и другие лица, которые нанесли Алахвердиеву физическое оскорбление. После этого члены Сакребуло Марнеули увели его на прилегающую к т.н. ресторану «Жежебе» территорию, где их ждал мэр Марнеули Темур Абазов.

По информации Прокуратуры, Темур Абазов «плюнул в лицо» Эльчину Алахвердиеву и нанес ему физическое оскорбление, а после этого, с помощью прямого эфира на Facebook вынудил его принести извинения. Наконец, мэр Марнеульского муниципалитета, «путем насилия, угрозой оскорбления достоинства, вынудил Эльчина Алахвердиева помочиться в стакан и мочой смазать лицо».

По информации прокуратуры, в отношении мэра Марнеули возбуждено уголовное дело по подпунктам «а» и «е» второй части статьи 1443 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Рамину Алахвердиеву, Азеру Сулейманову и родственнику мэра обвинения выдвинуты по подпункту «б» 11-ой части статьи 126 УКГ, которая предусматривает в виде наказания лишение свободы до двух лет.

По заявлению Прокуратуры, Азера Сулейманова защищает депутатский иммунитет и, исходя из легкого характера обвинения, вопрос о снятии с него депутатского иммунитета не рассматривается. По заявлению ведомства, Прокуратуры поставит ходатайство о применении залога для Сулейманова, а в отношении Темура Абазова, с учетом тяжести его обвинения, будет ходатайствовать о применении меры пресечения.

Представитель «Единого национального движения» Азер Сулейманов оценил произошедшее и заявил, что «это бессовестно, когда кто-то материл Иванишвили и члена (Грузинской) мечты, и сваливаешь это на Национальное движение», — заявил он. Сулейманов подтвердил, что Эльчин Алахвердиев и представители «Грузинской мечты» приходили в офис его партии, но пояснил, что к пострадавшему он физически не прикасался и лишь спросил, почему говорил он от имени Национального движения, после чего тот покинул офис партии. По словам Сулейманова, у него нет информации о событиях, которые развивались после этого.

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