Прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Арчила Татунашвили на статью о пытках

Генеральная прокуратура Грузии изменила квалификацию дела Арчила Татунашвили, и расследование продолжится по факту умышленного убийства, незаконного лишения свободы и пыток, что в виде меры наказания предусматривает лишение свободы от 16 до 20 лет, или на бессрочный срок.

Об этом сегодня сообщила Главная прокуратура Грузии. По заявлению Прокуратуры, основанием для принятия такого решения послужили первоначальное заключение Национального бюро судебной экспертизы и материалы дела о смерти Арчила Татунашвили.

По заявлению Прокуратуры, Департамент Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел занимался расследованием дела по факту умышленного убийства и незаконного лишения свободы Арчилу Татунашвили. После того, как 31 мая следствие получило заключение судмедэкспертизы тела Татунашвили, прокуратура решила отяжелить квалификацию дела.

В заявлении Прокуратуры говорится, что, по заключению экспертизы, на теле Арчила Татунашвили отмечались более 100 повреждений в виде ран, переломов, кровоподтеков, кровоизлияний и ссадин. Согласно тому же заявлению, повреждения были нанесены при жизни и произведены в результате многократного воздействия плотного, тупого, плоского и/или цилиндрического предмета.

Решению прокуратуры предшествовало заявление адвоката семьи Татунашвили Тамар Авалиани, которая подвергла критике Прокуратуру и заявила, что, несмотря на заключение экспертизы, согласно которой, на теле Татунашвили четко вырисовывался след пыток, прокуратура не изменила квалификацию дела по соответствующим статьям.

Тамар Авалиани пояснила, что, несмотря на первоначальное заключение экспертизы, у семьи были определенные вопросы к Бюро экспертизы. Члены семьи подозревали, что в заключении не все повреждения были описаны полностью. Например, след в области лба, который, по предположению отца Арчила Татунашвили Георгия Татунашвили, был следом от пули, вогнутая часть у левого виска и нос, который, по словам Георгия Татунашвили, был восстановлен искусственно.

Георгий Татунашвили сегодня прибыл в Национальное бюро экспертизы, чтобы получить ответы на свои вопросы. После встречи в бюро отец Арчила Татунашвили заявил, что он получил ответы на вопросы. По его словам, эксперты объяснили ему, что существующие повреждения не попали в заключение по той причине, что они не принадлежали к техническим повреждениям, т.е. полученным при жизни.

По словам Тамар Авалиани, сейчас важно своевременное получение заключения комиссионной экспертизы, были ли нанесенные повреждения смертельными. После этого семья планирует подать иск в Европейский суд по правам человека против России.

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили также прокомментировала заключение экспертизы. По ее словам, заключение экспертизы подтверждает, что в отношении Татунашвили имело место «бесчеловечное обращение». По ее словам, в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них завтра главной темой обсуждения будет дело Арчила Татунашвили.

Арчил Татунашвили был задержан оккупационными силами в Ахалгори 23 февраля текущего года. Он скончался при неопределенных обстоятельствах во время перевода из Цхинвальского изолятора в больницу. Его тело было передано грузинской стороне спустя месяц. Арчил Татунашвили был похоронен с военными почестями на братском кладбище в Мухатгверди.

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